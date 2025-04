Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Abstand nicht eingehalten

Zu spät gebremst hatte eine Autofahrerin am Montag bei Gerstetten.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr. Ein 43-Jähriger fuhr mit seinem Opel von Waldhausen in Richtung Gussenstadt. Er wollte in einen Feldweg abbiegen. Dabei blinkte er ordnungsgemäß und bremste. Dahinter fuhr eine 27-Jährige mit ihrem Mazda. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Opel in das Heck. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Autos blieben fahrbereit und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

