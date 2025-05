Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Unfall mit Sachschaden- ein Beteiligter unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.05.2025, gegen 18:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall im Stadtweg in Laufenburg. Eine 35-jährige VW-Fahrerin missachtete die Vorfahrt des von rechts kommenden 19-jährigen Mazda-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt rund 6.500 EURO entstand. Verletzt wurde durch den Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden beim 19-Jährigen Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit gewonnen, weshalb ein Drogenvortest durchgeführt wurde. Dieser war positiv, was eine Blutentnahme im Krankenhaus zur Folge hatte. CE

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell