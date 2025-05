Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: LKW-Fahrer übersieht Pedelec- Fahrer und flüchtet

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.05.2025, um 11 Uhr wurde ein 77-jähriger Pedelec- Fahrer beim Überqueren der Carl-Duisberg-Straße von einem einbiegenden 59-jährigen LKW-Fahrer übersehen. Es kam zur Kollision, wodurch der Pedelec-Fahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der LKW-Fahrer verweilte kurz an der Unfallstelle, entfernte sich jedoch vor Eintreffen der Polizei unerlaubt. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der LKW im Rahmen der eingeleiteten Fahndung eine Stunde später angetroffen und kontrolliert werden. Der Pedelec- Fahrer wurde zur weiteren Untersuchung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Am Pedelec entstand Sachschaden von rund 100 EURO, am LKW entstand nach bisherigen Erkenntnissen kein Sachsachaden. CE

