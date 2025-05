Freiburg (ots) - Am Montag, 12.05.2025, kurz nach 17.00 Uhr, musste auf der Landstraße 134 ein 51-jähriger Pkw-Fahrer einem auf seinem Fahrstreifen entgegenkommenden Pkw ausweichen und fuhr in der Folge in einen Graben. Der 51-Jährige befuhr die Landstraße 134 von Wittlingen kommend in Richtung Wollbach, als ihm auf dieser Strecke ein Traktor entgegenkam, welcher ...

