Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wittlingen: Unfallflucht auf der Landstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 12.05.2025, kurz nach 17.00 Uhr, musste auf der Landstraße 134 ein 51-jähriger Pkw-Fahrer einem auf seinem Fahrstreifen entgegenkommenden Pkw ausweichen und fuhr in der Folge in einen Graben. Der 51-Jährige befuhr die Landstraße 134 von Wittlingen kommend in Richtung Wollbach, als ihm auf dieser Strecke ein Traktor entgegenkam, welcher von einem Pkw überholt wurde. Um eine Kollision mit dem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden wich der 51-Jährige mit seinem Pkw nach rechts aus und fuhr in der Folge in den Straßengraben. Der Pkw des 51-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht weitere Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben und Hinweise zu dem überholenden Pkw geben können. Bei dem gesuchten Pkw könnte es sich um ein hellgraues / graues SUV handeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell