Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand in Wohnhaus

Neustadt/Weinstraße (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal / Pfalz und Polizeidirektion Neustadt

Nachtrag zur Pressemeldung vom 17.03.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5991862

Nachdem es am Sonntag (16.03.2025), gegen 18 Uhr, zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Siegfriedstraße in Neustadt kam, haben die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Neustadt die Ermittlungen aufgenommen. Der Brandort wurde am 18.03.2025 durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte der unsachgemäße Umgang mit Feuer brandursächlich gewesen sein.

Das Mehrparteienhaus ist weiterhin unbewohnbar. Alle Bewohner kamen bei Bekannten unter.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell