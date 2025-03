POL-PDNW: Einbruch in leerstehendes Einfamilienhaus

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 18.03.2025 gegen 10:30 Uhr wurde eine 81-Jährige bei einem Verkehrsunfall Am Speyerer Weg in Wachenheim leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem VW Golf die Straße Am Speyerer Weg in Richtung Bahnhofstraße. Vermutlich durch die Blendung der Sonne touchiert sie zunächst einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Mazda und fuhr ...

mehr