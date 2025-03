Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Seinen Führerschein nicht rechtzeitig umschreiben gelassen...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... hat ein 24-Jähriger aus Mannheim, welcher am 19.03.25 um 16:10 Uhr mit einem Mercedes in der Straße Strohmarkt in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da der Fahrer seit mehreren Jahren bereits ordnungsbehördlich in der Bundesrepublik gemeldet ist, hätte dieser seinen nicht-europäischen Führerschein in einen deutschen Führerschein hätte umschreiben lassen müssen. Da er dies nicht tat, muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Fahrzeugschlüssel wurde dem Halter übergeben, welchen ebenfalls ein Strafverfahren erwartet, da dieser zuließ, dass der 24-Jährige mit dessen Fahrzeug fuhr.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell