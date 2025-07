Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Räuberischer Diebstahl in Sportgeschäft

Ludwigsburg (ots)

Wegen räuberischen Diebstahls wird sich ein 40 Jahre alter Mann verantworten müssen, der am Mittwoch (16.07.2025) gegen 12:15 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Marstallstraße in Ludwigsburg auffiel. Ein Zeuge wurde auf den Mann aufmerksam, als dieser ein Sportgeschäft in dem Einkaufszentrum mit nicht bezahlter Ware im Wert von rund 30 Euro verlassen wollte und die Diebstahlssicherung im Ausgangsbereich anschlug. Der Zeuge sprach den Dieb zunächst an und hielt ihn fest. Nachdem der 40-Jährige sich losgerissen hatte, wurde ein Sicherheitsmitarbeiter des Einkaufszentrums auf die Situation aufmerksam und gemeinsam versuchten beide, den Dieb festzuhalten. Der 40-Jährige wehrte sich vehement und konnte zunächst aus dem Einkaufszentrum in die Kronenstraße flüchten. Hier konnten die beiden Männer den Dieb einholen und ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Streifenwagenbesatzungen festhalten. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Gewahrsamseinrichtung der Polizei eingeliefert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 40-Jährige auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell