Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Kind angefahren - Verkehrskommissariat ermittelt

Duisburg (ots)

Am Sonntagnachmittag (4. Mai, 17:08 Uhr) fuhr eine Seniorin während eines Trödelmarktes an einem Möbelhaus an der Beecker Straße mit ihrem Auto über das Bein einer 8-Jährigen und verletzte sie schwer. Die Dame gab gegenüber den Einsatzkräften an, das Mädchen zuvor nicht gesehen zu haben. Passanten hatten die Autofahrerin erst auf den Unfall aufmerksam gemacht - sie stand unter Schock. Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Grundschülerin in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell