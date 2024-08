Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte attackieren Minderjährigen - Bundespolizei sucht Zeugen

Essen (ots)

Gestern Nachmittag (2. August) griffen drei bisher Unbekannte im Hauptbahnhof Essen einen Jugendlichen an. Dabei traten und schlugen sie diesen in das Gesicht, beleidigten und bedrohten ihn. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, welche Angaben zu den Tatverdächtigen machen können.

Gegen 17:30 Uhr erschien ein 15-Jähriger in der Bundespolizeidienststelle im Essener Hauptbahnhof. Dieser gab gegenüber den Beamten an, dass er kurze Zeit zuvor von drei Unbekannten angegriffen, bedroht und beschimpft worden sei. Die Beamten führten umgehend eine Videoauswertung der Überwachungskameras im Bereich des Ereignisortes durch. Dabei wurde ermittelt, dass der syrische Staatsbürger (15) zunächst von einer männlichen Person in der Haupthalle des Bahnhofs bedrängt wurde, bevor dieser dem Jugendlichen unvermittelt ins Gesicht trat. Zudem versuchte der Fremde ihm mit der Hand ins Gesicht zu schlagen. Im weiteren Verlauf verlagerte sich die körperliche Auseinandersetzung auf den Essener Bahnhofsvorplatz. Dort griff einer der anderen Tatverdächtigen dem Essener an die Kehle und stieß ihn zu Boden. Als dieser sich wiederaufrichtete, wurde er erneut geschubst. Zudem soll der dritte Unbekannte ihn während der Tathandlung mehrfach bedroht und beleidigt haben. Das Videomaterial, welches die Tat und damit auch die Tatverdächtigen aufzeichnete, wurde gesichert.

Nach dem Angriff klagte der Syrer über Schmerzen im linken Oberarm, auf eine medizinische Untersuchung verzichtete er jedoch.

Die Mutter des Jungen wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und erschien wenig später in der Bundespolizeiwache, um ihren Sohn abzuholen.

Eine Fahndung im Nahbereich nach den Unbekannten verlief negativ.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen, die sich am 2. August, zwischen 16:45 und 17:00 Uhr im und anschließend am Hauptbahnhof Essen aufhielten und den Minderjährigen angegriffen? Es handelt sich um drei Männer jungen Alters, mit dunklen Haaren. Einer von ihnen trug eine schwarze Jeanshose, ein grau-schwarzes T-Shirt und eine schwarze Kappe. Ein Weiterer trug einen weißen Pullover und eine schwarze Jeanshose. Der dritte Unbekannte trug ebenfalls eine schwarze Kappe, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell