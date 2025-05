POL-DU: Wanheimerort: Mann begeht in einem Rutsch mehrere Taten

Duisburg (ots) - An der Straßenbahnhaltestelle "Mannesmann Tor 2" auf der Straße Am Sittert kam es am Donnerstagabend (1. Mai, 19:30 Uhr) zu einem Polizeieinsatz. Ein 33-Jähriger hatte zuvor in der Bahn randaliert und versucht, den Fahrer sowie Fahrgäste zu attackieren. Ein ebenfalls 33 Jahre alter Fahrgast wollte eingreifen und habe dann den Randalierer mit einer ...

