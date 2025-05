POL-DU: Ruhrort: Jugendlicher stiehlt Motorroller

Duisburg (ots) - Ein Ladendetektiv eines Geschäftes an der Düsseldorfer Straße verständigte am Dienstagabend (29. April, 19 Uhr) die Polizei, weil er einen versuchten Ladendiebstahl beobachtete. Er brachte den Mann in sein Büro. Der Detektiv gab gegenüber den Beamten an, den 35-Jährigen aus vergangenen Diebstahlversuchen zu kennen. In diesem Fall führte der Verdächtige gefährliche Gegenstände mit sich. Die ...

