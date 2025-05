Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Offenbar alkoholisierte Autofahrerin verursacht Auffahrunfall

Rommerskirchen (ots)

Am Donnerstag (15.5.) ist es in Rommerskirchen zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war eine 60-Jährige aus Rommerskirchen an der Abzweigung der Bundesstraße 59 auf die Venloer Straße aus Richtung Grevenbroich kommend unterwegs gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen zeigte sie dort bereits Fahrunsicherheiten. Bei grün zeigender Ampel fuhr sie zunächst an, bremste dann offenbar jedoch ab, so, dass ein hinter ihr fahrender 53-Jähriger nicht mehr anhalten konnte und auf ihr Fahrzeug auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, sie blieben jedoch fahrtüchtig und die Fahrer unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme durch die Polizei ergab sich der Verdacht, dass die 60-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stehen könnte, was durch einen vor Ort durchgeführten Atemalkoholtest erhärtet wurde. Die Frau wurde auf eine Polizeiwache gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 02131 3000 zu melden.

Zudem weist die Polizei auf die geltenden Bestimmungen zu Alkohol am Steuer hin: Ein Verkehrsteilnehmer gilt ab einer Blutalkoholkonzentration von 1,1 Promille als absolut fahruntauglich, allerdings drohen schon bei niedrigeren Werten Strafen, wenn sogenannte Ausfallerscheinungen auftreten. Grundsätzlich gilt, dass, wer Alkohol getrunken hat, das Auto - und auch das Fahrrad - am besten stehen lässt.

