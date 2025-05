Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Einbrecher im Dreikönigsviertel gescheitert

Neuss (ots)

Am Donnerstag (15.5.) haben unbekannte Tatverdächtige offenbar versucht, in der Zeit zwischen 9:25 Uhr und 15:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Eichendorffstraße im Neusser Dreikönigsviertel einzubrechen.

Es wurden Beschädigungen rund ums Türschloss festgestellt.

Die Räume wurden augenscheinlich nicht betreten.

Wie der oder die Unbekannten ins Gebäude gelangt sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat 14 der Polizei betreibt.

Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 entgegengenommen.

Die Polizei bietet für Eigentümer und Mieter kostenfreie Beratung zum Thema Einbruchsschutz an. Die Fachleute erklären, auf welche Weise sich potenzielle Einbrecher durch mechanische und technische Vorkehrungen abschrecken lassen. Ein Termin kann ebenfalls unter 02131 3000 vereinbart werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell