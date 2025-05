Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht gestohlenen Pkw

Dormagen (ots)

In der Zeit von Dienstag (13.5.), 15 Uhr, bis Mittwoch (14.5.), 10 Uhr, haben unbekannte offenbar einen Pkw entwendet, der vor einem Autohaus an der Hamburger Straße in Dormagen-Horrem geparkt war.

Fahrzeugschlüssel wurden nach aktuellem Kenntnisstand nicht entwendet, wie das fragliche Auto bewegt wurde, ist noch unklar.

Das Kriminalkommissariat 14 ist auf der suche nach dem gestohlenen Pkw und bittet auch die Bevölkerung um Hinweise, für die die Ermittler unter 02131 3000 zur Verfügung stehen.

Gesucht wird ein Hybridfahrzeug der Marke Toyota, Modell C-HR, in weißer Farbe.

Zuletzt war das amtliche Kennzeichen NE-AL-60 montiert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell