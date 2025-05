Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Betrüger erbeutet Schmuck

Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (15.5.) ist eine 82-Jährige Meerbuscherin offenbar Opfer von Trickdieben geworden. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte sich der mutmaßlichen Täter gegen 13 Uhr telefonisch bei ihr gemeldet und als Mitarbeiter eines Herstellers von Haushaltsgeräten ausgegeben. Der Unbekannte bot an, den Staubsauger der Seniorin kostenlos zu warten und zu reparieren, und erschien nach Verabredung um etwa 14 Uhr an deren Anschrift an der Straße Am Kapellengraben im Stadtteil Strümp. Dort arbeitete er wie angekündigt am Staubsauger, fragte jedoch zwischenzeitlich, ob sich Schmuck im Haus befände, und äußerte, nachdem ihm dieser gezeigt wurde, ein Kaufinteresse. Unter dem Vorwand, sie solle einen zweiten Staubsauger ebenfalls zur Inspektion holen, erschlich der mutmaßliche Täter sich unbeobachteten Zugriff auf besagten Schmuck. Zugleich gab er an, ein Ersatzteil aus dem Auto holen zu müssen, und entfernte sich mit der Beute.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Auf der Suche nach dem Tatverdächtigen wird auch um die Mithilfe der Bevölkerung gebeten.

Gesucht wird ein Mann, etwa 40 Jahre alt und 165 Zentimeter groß. Er soll von südosteuropäischem Erscheinungsbild sein, mit kräftiger Statur, rundem Gesicht und einem Bart um Mund und Kinn. Sein Haar wird als glatt und schwarz beschrieben und er soll akzentfrei gesprochen haben. Bekleidet gewesen sei er mit einer hellen Hose sowie einem gelben Oberteil. Vorgefahren ist der demnach mit einem weißen oder beigefarbenen Kleinwagen.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

Egal ob falsche Handwerker, Enkeltrick oder angebliche Polizeibeamte: Die Tricks, mit denen Betrüger an das Geld häufig älterer Menschen kommen wollen, sind vielfältig. Wer das Vorgehen der Verbrecher kennt, kann sich schützen. Die Polizei hat deswegen Tipps zum Umgang mit solchen Situationen zusammengetragen, die unter www. rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern zu finden sind.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell