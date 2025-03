Polizei Gütersloh

POL-GT: Bronzefigurendiebstahl in Greffen

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - In der Nacht zu Freitag (21.03.) wurde eine ca. zwei Meter große Bronzeskulptur gestohlen, welche an der Haller Straße/ Hauptstraße in Greffen stand. Die Figur wurde gewaltsam herausgebrochen. Aufgrund der Größe ist davon auszugehen, dass die Figur mit einem größeren Fahrzeug transportiert wurde. In den vergangenen Wochen kam es bereits mehrfach zu Diebstählen von Bronzefiguren in der Umgebung. Auch zu dem erneuten Diebstahl wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

