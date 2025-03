Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in Eiscafé - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Unbekannte Täter haben in der Mittwochnacht (19.03., 02.48 - 03.38 Uhr) versucht in ein Eiscafé an der Langen Straße einzubrechen. Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Nachdem die Täter zunächst versuchten sämtliche Eingangstüren aufzuhebeln, warfen sie die Scheibe der Eingangstür zum Mühlenwall ein. Nach derzeitigem Stand gelang es nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem versuchten Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen in dem Zeitraum? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

