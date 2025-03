Polizei Gütersloh

POL-GT: Auseinandersetzung in der Berliner Straße - Tatverdächtiger identifiziert

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochabend (19.03., 22.10 Uhr) kam es in der Fußgängerzone der Berliner Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern, bei der einer leicht verletzt wurde. Zuvor befand sich ein 19-jähriger Gütersloher mit weiteren Freunden an einer Sitzbank in der Fußgängerzone. Zwei bis dahin unbekannte junge Männer sprachen den 19-Jährigen an und fragten nach Geld. Nach dem dieser es verneinte, schlug einer der beiden den 19-Jährigen unvermittelt mit der Faust und verletzte den Gütersloher leicht. Anschließend entriss der Täter den Personalausweis und beide flüchteten zu Fuß.

Nachdem der 19-Jährige den Vorfall der Polizei meldete, konnte der Tatverdächtige im weiteren Verlauf des Abends in der Innenstadt angetroffen werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Raubdelikts gegen den 20-jährigen Mann aus Gütersloh ein. Zudem konnte der gestohlene Personalausweis im Innenstadtbereich aufgefunden und dem 19-Jährigen ausgehändigt werden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell