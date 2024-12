Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Trassenheide auf der Insel Usedom

PR Heringsdorf (ots)

Am 11.12.2024, um 14:30 Uhr, kam es in Trassenheide, Zeltplatzstraße, zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 40-jähriger Insulaner mit einem Leichtkraftrad die Zeltplatzstraße in Richtung Zinnowitz. Der aus Rheinland-Pfalz stammende 33-jährige Fahrer eines PKW VW befuhr die Zeltplatzstraße in entgegengesetzter Richtung und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung (Einbahnstraße). Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Der Fahrer des Leichtkraftrades wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald verbracht. Während der Unfallaufnahme musste die Zeltplatzstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Holger Bahls Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Tel.: 0395/5582-2223 Fax: 0395/5582-2026 E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv

