POL-NB: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten bei Greifswald

Bei einem Verkehrsunfall auf dem Potthäger Damm in Helmshagen (bei Greifswald) ist gestern Nachmittag (10.12.2024, 13:40 Uhr) eine Person schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 61-jährige Fahrer das Postfahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt und vergessen haben, die Feststellbremse zu betätigen. Nachdem der Postzusteller das Fahrzeug verließ, soll es sich bei noch geöffneter Fahrertür in Bewegung gesetzt haben. Während der 61-Jährige noch versuchte, die Handbremse zu betätigen, stieß das Postfahrzeug mit der geöffneten Fahrertür gegen einen Baum, wodurch der Mann zwischen der Tür und der Karosserie eingeklemmt wurde.

Eine 15-jährige Ersthelferin fand den bewusstlosen Mann und verständigte über ihre Mutter den Rettungsdienst. Ein 64-jähriger Anwohner eilte ebenfalls zur Hilfe und konnte den eingeklemmten Fahrer schließlich mithilfe eines Brecheisens befreien. Anschließend wurde er durch Rettungskräfte mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Uniklinikum Greifswald gebracht.

Aufgrund der Maßnahmen der Rettungskräfte und der Polizei musste die Unfallstelle für circa eine Stunde komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Alle Personen haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

