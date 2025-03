Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Täter stehlen 18-Jährigem Rucksack

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Die Polizei wurde am Mittwochmittag (19.03., 13.00 Uhr) über einen Raub am Vorplatz des Hauptbahnhofs informiert. Den Erkenntnissen zufolge befand sich ein 18-jähriger Mann aus Belgien auf dem Vorplatz und geriet in einen kurzen Disput mit einem unbekannten Tatverdächtigen. Unvermittelt schlug dieser dem 18-Jährigen vor die Brust und verletzte ihn leicht. Ein zweiter unbekannter Täter entwendete dem 18-Jährigen in dem Moment den auf dem Boden stehenden Rucksack. Beide flüchteten. In dem Rucksack befanden sich Personaldokumente, eine Geldbörse mit Bargeld sowie auch ein Laptop.

Der Beschreibung nach war der erste Täter etwa 30 Jahre alt und hatte eine dunkle Hautfarbe. Er trug eine roten Jogginganzug mit der Aufschrift "Icon". Der zweite Täter war etwa 20 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß und hatte ein südländisches Aussehen. Er trug eine schwarze Jogginghose und eine hellblaue Jacke.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen oder kann Hinweise auf die beschriebenen Täter geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

