Polizei Gütersloh

POL-GT: Betrunkener Lkw-Fahrer in Gütersloh - Unfallorte gesucht

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Dienstagabend (18.03., 21.00 Uhr) meldeten Zeugen einen auffällig fahrenden Lkw auf der B61 in Fahrtrichtung Bielefeld. Der Fahrer fuhr nach einer Runde durch das Industriegebiet an der Dieselstraße zurück auf die B61 in Richtung Gütersloh. Immer wieder geriet er Zeugenangaben nach in den Gegenverkehr. Der Lkw samt Anhänger wurde an der Hülsbockstraße durch die Polizei angehalten und kontrolliert. In der Atemluft des Lkw-Fahrers war starker Alkoholgeruch wahrnehmbar. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. In einem Krankenhaus wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Lkw wies im vorderen Bereich frische Beschädigungen auf. Vermutlich ist der 52-jährige Lkw-Fahrer aus Bad Salzuflen auf seiner Fahrt in Gütersloh verunfallt. Eine Unfallstelle konnte am Dienstagabend nicht ausgemacht werden. Die Fahrtstrecke des Mannes war an dem Abend wie folgt: Sundernstraße, Carl-Bertelsmann-Straße, Friedrich-Ebert-Straße, Holzstraße, Langer Weg, Carl-Miele Straße Stadtring Nordhorn, B61, Isselhorster Straße, Dieselstraße, B61, Hülsbrockstraße.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu einem möglichen Unfallort des Lkw-Fahrers machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell