Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Elgersweier - In Lagerraum eingebrochen, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein bislang unbekannter Einbrecher ist in der Nacht auf Donnerstag in den Lagerraum einer Firma in der Robert-Bosch-Straße eingedrungen. Der Eindringling hebelte hierbei gegen 1:30 Uhr eine Tür zum Lager auf. Ferner wurde die Seitenscheibe eines auf dem Betriebsgelände abgestellten Sprinters beschädigt. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch Teil der Ermittlungen. Ein Mitarbeiter konnte in diesem Zusammenhang einen mit Sturmhaube maskierten Mann beobachten. Die Beamten des Polizeipostens Hohberg haben die weiteren Ermittlungen übernommen und bitten unter der Telefonnummer: 07808 9148-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell