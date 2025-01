Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Holzteile auf Bahnschienen, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

Nachdem die Harmersbachtalbahn am Mittwoch den Bahnhof Zell in Fahrtrichtung Biberach verließ, überfuhr der Zug gegen 19:45 Uhr ein auf der Schiene liegendes Holzbrett. Der Lokführer nahm daraufhin vor ihm auf den Schienen liegend eine Holzpalette und eine kleine Holzkommode wahr und leitete umgehend eine Notbremsung ein. Das überfahren der Holzteile konnte nicht mehr verhindert werden. Zu einer Entgleisung des Zuges kam es glücklicherweise nicht. Verletzt wurde niemand, ein Sachschaden entstand nicht. Nach Räumung der Unfallstelle konnte der Zug seine Fahrt gegen 21:15 Uhr wieder fortsetzen. Gegen 19:10 Uhr war der Zug auf demselben Gleis in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt konnten noch keine Hindernisse festgestellt werden. Ob die Holzteile aus einem Absetzcontainer einer angrenzenden Firma entwendet und dann auf dem Gleis platziert wurden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Haslach bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit den Kleinmöbel und Holzresten gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 zu melden.

