Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Festnahme nach Einbruchdiebstahl

Offenburg (ots)

Aufgrund eines Einbruchsdiebstahles am 13. Januar 2025 in eine Schule in der Okenstraße wurde gegen einen 37-jährigen polizeibekannten deutschen Staatsbürger durch das Amtsgericht Offenburg ein Haftbefehl erlassen. Der Wohnsitzlose ist dringend verdächtig, in die Schule gewaltsam eingedrungen zu sein und die Räume nach Bargeld durchsucht zu haben. Ob der 37-Jährige auch für sechs weitere Einbrüche in Offenburg, im Zeitraum vom 16. Dezember 2024 bis zum 13. Januar 2025, in Betracht kommt, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Der Tatverdächtige konnte am Samstagmorgen festgenommen werden. Am gleichen Tag erfolgte die Haftbefehlseröffnung vor der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Offenburg. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

