Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Eingebrochen, Hinweise erbeten

Baden-Baden (ots)

Die Beute eines Wohnungseinbruchs am Dienstagabend in der Annabergstraße ist noch unklar und Teil der Ermittlungen von Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt. Fest steht, dass der oder die Einbrecher zwischen 17:20 Uhr und 18:30 Uhr durch das Aufhebeln eines Fensters in eine dortige Maisonettewohnung gelangten und daraus einen verbauten Tresor entwendeten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Beamten des Kriminaldauerdienstes erbeten.

