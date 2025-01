Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - Verkehrsunfall

Mahlberg (ots)

Ein Verkehrsunfall hat am Mittwochnachmittag auf der L103 zu einer schwer verletzten Frau geführt. Gegen 13:25 Uhr fuhr eine 39-jährige Opelfahrerin auf der L103 von der Anschlussstelle Ettenheim kommend in Fahrtrichtung Ettenheim. Um an der Einmündung zur B3 nach links abzubiegen zu können, ordnete sich die Fahrzeuglenkerin zunächst auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger ein. Beim anschließenden Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit einer bevorrechtigten 27-jährigen Seat-Fahrerin, die auf der L103 in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Beim Aufprall wurde die Opelfahrerin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Fahrerin des Seat blieb unverletzt. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro beziffert. Der Opel musste abgeschleppt werden. Die Beamten des Verkehrsdienst Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

