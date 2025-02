Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der PI Trier

Trier (ots)

Mit 160 abgearbeiteten Einsatzlagen in der Zeit von Freitag, 14. bis Montagmorgen, 17. Februar 2025 bewegte sich das Aufkommen für die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Trier auf einem im Vergleich durchschnittlichen Niveau. Besondere Erwähnung fanden bereits separat veröffentlichte Einsätze wie die Großdemonstration "Buntes Trier" am vergangenen Samstag (vgl. Pressemeldung PD Trier v. 15.02.2025, 19.04 Uhr) und eine möglicherweise rassistisch motivierte Beleidigung beim Basketballspiel der Gladiators Trier gegen die Kirchheim Knights am gestrigen Sonntag (vgl. Pressemeldung PP Trier v. 17.02.2025, 12.31 Uhr).

Darüber hinaus bittet die PI Trier in einem Fall um die Mithilfe der Bevölkerung und um die Meldung von möglichen Zeugen.

Zwei Pkw durch Fußtritte beschädigt

Zwischen Samstag, 15. Februar, 19.30 Uhr und Sonntag, 16. Februar, 11.00 Uhr wurden in der Trierer Saarstraße, Höhe Hausnummer 92, zwei geparkte Autos vorsätzlich beschädigt. So fanden sich an den Beschädigungen eindeutige Spuren in Form von Schuhabdrücken. Zeugen, die Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Wache der PI Trier unter 0651-983/44150 in Verbindung zu setzen.

