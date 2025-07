Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Pkw kollidiert mit Stadtbahn

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (16.07.2025) ereignete sich gegen 17:30 Uhr auf dem Streckenabschnitt der Stadtbahnlinie 12 zwischen den Haltestellen Aldingen-Hornbach und Mühlhausen in Remseck am Neckar eine Kollision zwischen einem Pkw und einer Stadtbahn.

Eine 58 Jahre alte Volvo-Lenkerin wollte von der Ausfahrt eines Klärwerks auf die Landesstraße 1100 fahren. Sie wartete zunächst an der roten Ampel des dortigen Bahnübergangs. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen fuhr die 58-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich, unmittelbar bevor die Stadtbahn den Bahnübergang passierte, los. Sie pralle mit ihrem Volvo gegen die Seite der Stadtbahn. Hierbei erlitt die 58-Jährige leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Der 39-jährige Triebfahrzeugführer leitete eine Notbremsung ein. Die rund 40 Insassen der Stadtbahn blieben den bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Am Volvo entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an der Stadtbahn, die fahrbereit blieb, kann noch nicht beziffert werden.

