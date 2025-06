POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vier Leichtverletzte nach Vorfahrtsverstoß in der Erzbergerstraße

Karlsruhe (ots) - In der Zeit zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 06:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus in der Karlsruher Waldstadt ein. Die Einbrecher verschafften sich durch Aufhebeln von zwei Terrassentüren über den Wintergarten Zutritt in das Innere einer Erdgeschosswohnung in der Lauenburger Straße. Auf ihrem Beutezug nahmen ...

mehr