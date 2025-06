Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnungen in einem Zweifamilienhaus

Karlsruhe (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 20:00 Uhr und Sonntag, 06:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Zweifamilienhaus in der Karlsruher Waldstadt ein.

Die Einbrecher verschafften sich durch Aufhebeln von zwei Terrassentüren über den Wintergarten Zutritt in das Innere einer Erdgeschosswohnung in der Lauenburger Straße. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe Parfüm sowie Bargeld an sich.

In der Wohnung im Obergeschoss brachen die unbekannten Täter ebenfalls mehrere Fenster und Türen auf. Ob sie auf der Suche nach Beute fündig wurden, wird derzeit noch ermittelt.

Der genaue Sach- und Diebstahlschaden kann in beiden Fällen noch nicht beziffert werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 entgegen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

