Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei zieht betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr (11.06.2025)

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Eine stark betrunkene Autofahrerin haben Beamte des Polizeireviers Schwenningen am Mittwochmorgen aus dem Verkehr gezogen. Gegen 06.45 Uhr kontrollierten die Beamten eine 56-jährige Fahrerin eines Skoda in der Kapfstraße. Nachdem ein Alkoholtest bei der Frau einen Wert von über 2,6 Promille ergab, ordneten die Polizisten eine ärztliche Blutentnahme in einem Krankenhaus an und untersagten die Weiterfahrt. Sie muss sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt in einem Strafverfahren verantworten.

