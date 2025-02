Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Falsche Bankmitarbeiter ergaunern hohen Geldbetrag - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein älteres Ehepaar fiel in den vergangenen zwei Wochen mutmaßlich falschen Bankmitarbeitern zum Opfer. Die unbekannten Tatverdächtigen erbeuteten einen Geldbetrag im fünfstelligen Bereich.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde ein 82- und 84-jähriges Ehepaar in den letzten zwei Wochen Opfer einer Betrugsmasche. Die bislang unbekannten Täter kontaktierten die beiden Geschädigten zunächst telefonisch und gaben wohl vor, Mitarbeiter einer Bankfiliale zu sein. Unter dem Vorwand einer missbräuchlichen Verwendung ihres Kontos ließen die Anrufer die EC-Karte am 28.01.2025 samt PIN an der Wohnanschrift des Ehepaars im Krokusweg abholen. Da die in betrügerischer Absicht versprochene Aushändigung einer neuen Bankkarte auch nach weiteren Telefonaten mit den falschen Bankmitarbeitern ausblieb, wandten sich die beiden Rentner am 10.02.2025 an eine Filiale des Bankinstituts. Hierbei stellten die Mitarbeiter mehrere Abhebungen in den letzten 14 Tagen mit einem Gesamtschaden von etwa 20.000 Euro fest.

Beim dem Abholer der EC-Karte soll es sich um einen etwa 30-35 Jahre alten Mann gehandelt haben. Er wird als ca. 1,75 bis 1,80m groß, kräftig, mit schwarzem, kinnlangem lockigen Haar und mit einem dunklen Mantel gekleidet beschrieben. Er soll sich als "Herr Fernandes" ausgegeben haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen oder möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, sich unter 0721 666 5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

