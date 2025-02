Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Einreiseverweigerung nach Festnahme: Geldstrafe bezahlt

Kehl (ots)

Die Bundespolizei hat am Sonntagabend (09.02.) einen kamerunischen Staatsangehörigen an einer Straßenbahnhaltestelle in Kehl festgenommen. Gegen den 45-Jährigen bestand ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 33 Tagen. Außerdem hatte er versucht, mit einer geringen Menge Haschisch unerlaubt in das Bundesgebiet einzureisen. Die Geldstrafe konnte er bezahlen, so dass die angedrohte Haftstrafe abgewendet werden konnte. Die Einreise nach Deutschland wurde ihm daraufhin verweigert.

