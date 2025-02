Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Zwei Haftbefehle: Tunesier bei Einreise von Frankreich nach Deutschland gefasst

Kehl (ots)

Am Samstagabend (08.02.) wurde ein tunesischer Staatsangehöriger am Bahnhof Kehl festgenommen. Der 29-Jährige war zuvor mit einem grenzüberschreitenden Regionalzug von Frankreich nach Deutschland gereist. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der 29-Jährige mit zwei Haftbefehlen wegen Diebstahls gesucht wurde. Ihn erwartet eine Gesamtfreiheitsstrafe von 123 Tagen. Zudem wurde festgestellt, dass der 29-Jährige versucht hatte, ohne Dokumente, die ihn zur Einreise oder zum Aufenthalt berechtigen, nach Deutschland einzureisen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen versuchter unerlaubter Einreise, er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nach der Haft werden aufenthaltsbeendende Maßnahmen angestrebt.

