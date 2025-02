Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrecher erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Montag in ein Einfamilienhaus in der Franz-Xaver-Honold-Straße in Neureut ein.

Nach bisherigen polizeilichen Feststellungen schlugen unbekannte Einbrecher am Montag zwischen 12:00 Uhr und 21:45 Uhr die Scheibe der Terrassentür ein und durchwühlten im Inneren des Hauses sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Hierbei nahmen die Diebe Bargeld an sich und flüchteten unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 zu wenden.

Silke Gehrig, Pressestelle

