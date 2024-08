POL-EU: Mit Krad gegen Leitplanke gefahren

Weilerswist (ots) - Am Sonntag (11. August) zündete ein 26-Jähriger aus Weilerswist in der Straße Am Klarenhof in Weilerswist-Kleinvernich gegen 00.57 Uhr einen Papierhaufen an und entfernte sich anschließend mit einem Fahrrad von der Örtlichkeit. Der 26-Jährige konnte jedoch durch Zeugen beobachtet und videografiert werden. Nachdem das Feuer von der Feuerwehr gelöscht wurde, kehrte der Mann zum Brandort zurück ...

mehr