POL-KA: (KA) Stutensee - Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Hoftor

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich bislang unbekannte Täter am Samstagnachmittag zwischen 12:30 Uhr und 16:45 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in der Wilferdinger Straße in Langensteinbach. Die Einbrecher hebelten ein Fenster auf, um so in das Wohnhaus zu gelangen. Im ...

mehr