POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Tödlicher Verkehrsunfall auf Landesstraße 560

Karlsruhe (ots) - Bei einem Brand am Freitagmorgen in einer Wohnung im Stadtteil Durlach erlitt nach aktuellem Sachstand eine Person eine Rauchgasvergiftung und kam in ein Krankenhaus. Kurz vor 09:00 Uhr brach in einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Rittnertstraße ein Brand aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen löste mutmaßlich angebranntes Essen ...

