Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruchversuch in Imbisswagen - Täter verursacht hohen Sachschaden (21.11.20.24 - 27.11.2024)

Blumberg (ots)

Zwischen dem vergangenen Donnerstag, 15:00 Uhr und diesem Mittwoch, 13:30 Uhr haben Unbekannte versucht in den Imbisswagen auf dem Bahnhofsgelände der Sauschwänzlebahn in Blumberg einzubrechen. Dem bislang unbekannten Täter gelang es zwar nicht, in den Imbisswagen einzudringen, jedoch verursachte er durch den Einsatz massiver Gewalt einen erheblichen Sachschaden von rund 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Einbrecher nimmt der Polizeiposten Blumberg (07702 / 41066) entgegen.

