POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Bodenseeallee - Unbekannter fährt blauen Skoda Octavia an - rund 5.000 Euro Schaden (27.11.2024)

GAilingen am Hochrhein (ots) - Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro hat ein Unbekannter am Mittwochmittag in der Obergailinger Straße unterschlagen. Im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15 Uhr legte ein 23-Jähriger seine Umhängetasche auf das Autodach und vergaß diese vor dem losfahren herunterzunehmen. Erst ...

mehr