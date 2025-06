Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mehrere Personen in einem Einkaufsmarkt mit Reizgas verletzt

Karlsruhe (ots)

Mehrere Personen, darunter auch Kinder, wurden am späten Samstagabend in einem Einkaufsmarkt in der Innenstadt mittels Reizgas verletzt. Vorausgegangen waren handgreifliche Streitigkeiten zweier Männer, bei welchem einer der beiden offensichtlich ein Pfefferspray einsetzte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gerieten gegen 23:20 Uhr ein 61-Jahre alter Mann und ein 20-Jähriger aus noch unbekannter Ursache innerhalb des Einkaufsmarktes in der Kaiserstraße in Streit. Als der Jüngere der beiden Kontrahenten den Markt verlassen wollte, versuchte der 61-Jährige ihn wohl daran zu hindern und versprühte Reizgas. Hierdurch wurden mehrere Kunden des Einkaufsmarktes sowie unbeteiligte Passanten auf der Straße in Mitleidenschaft gezogen und klagten in der Folge über Reizungen der Atemwege und der Augen sowie Übelkeit. Beim Eintreffen der Polizei gaben sich bislang zwölf Personen als Verletzte zu erkennen. Sie wurden von mehreren alarmierten Rettungsdiensten vor Ort behandelt, teilweise waren weitere ärztlichen Untersuchungen in einer Klinik erforderlich. Auch Einsatzkräfte der Polizei wurden bei den Maßnahmen aufgrund des Reizgases leicht verletzt; Dienstunfähigkeit trat nicht ein.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 61-Jährigen eingeleitet.

Bislang noch nicht festgestellte Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier KA-Markplatz unter 0721 666-3311 in Verbindung zu setzen.

Ralf Eisenlohr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell