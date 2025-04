Polizei Lippe

Kreis Lippe/ Bad Salzuflen. Öffentlichkeitsfahndung - 15-Jähriger vermisst.

Seit Dienstag (08.04.2025) wird ein 15-jähriger Jugendlicher aus Bad Salzuflen vermisst. Der Junge wurde zuletzt am 07.04.2025 in der Gesamtschule in Herford gesehen und hält sich vermutlich mit Freunden in Herford auf. Bevorzugte Aufenthaltsorte sind der Alte Markt, der Bahnhof und das Parkhaus am Alten Markt in Herford. Zudem könnte er sich in Bussen, insbesondere der dortigen Linie S6, aufhalten. Aufgrund seines jungen Alters besteht die Möglichkeit einer Eigengefährdung. Der Vermisste ist männlich, hat lockige, dunkelbraune Haare und eine schlanke Figur. Er ist etwa 1,70 m groß und war zum Zeitpunkt seines Verschwindens mit einem weißen Pullover, blauen Jeans und weißen Sneakern bekleidet.

Weitere Informationen sowie ein Foto des Vermissten sind im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden: https://polizei.nrw/fahndung/165407

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 6 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

