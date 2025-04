Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Kaninchen gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (10.04.2025) zwischen 12:00 und 19:00 Uhr zwei Baby-Kleinchinchilla-Kaninchen in der Straße Sundertor in Herrentrup gestohlen. Die Kaninchen befanden sich in einem teilweise verschlossenen Schuppen, der jedoch problemlos zugänglich war. Hinweise zum Diebstahl richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

