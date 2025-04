Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Kindertagesstätte.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08./09.04.2025) verschafften sich unbekannte Täter unerlaubt Zutritt zum Grundstück der Kita Lohfeld in der Straße Wasserfuhr. Die Täter beschädigten die Eingangstür eines Geräteschuppens und bemalten die Außenwände des Objekts mit Kreide. Aus dem Geräteschuppen wurde ein Kinderrad entnommen und etwa 50 Meter vom Grundstück entfernt wieder abgestellt. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise richten Zeugen bitte an das Kriminalkommissariat 5 unter der Nummer 05231 6090.

