Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Diebstahl aus Firmenfahrzeug - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (09.04.2025) um 14:55 Uhr entwendete ein unbekannter Mann aus einem unverschlossenen Firmenfahrzeug in der Straße "Am Bahndamm" mehrere Werkzeuge, darunter einen Milwaukee-Schlagschrauber und einen Akkuschrauber. Bei der Tat wurde ein Mann beobachtet. Der Gesuchte wird als etwa 1,75 m groß, mit wenig Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Er trug eine Aldi-Kühltasche bei sich. Die Polizei sucht Hinweise zum Vorfall oder zum Täter. Bitte melden Sie sich beim Kriminalkommissariat 2 unter 05231 6090.

