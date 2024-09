Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Serie von Pkw-Aufbrüchen im Südkreis

Steyerberg (ots)

Am Mittwoch (25.09.2024) kam es in den Nachmittagsstunden zu mehreren Diebstählen aus Kraftfahrzeugen. In Steyerberg sind bei drei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und Taschen/Rucksäcke aus den Fahrzeugen entwendet worden. In Husum ereignete sich eine gleichgelagerte Tat. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Stolzenau unter 05761-90200 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Sachen oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Bewahren Sie keine Wertgegenstände im Kofferraum auf. Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

