Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Berufsberatung bei der Polizei

Stadthagen

Die Polizei Nienburg/Schaumburg bietet am 02.10.2024, um 17 Uhr, in der Dienststelle in Stadthagen eine Sprechstunde für die Berufsberatung an. Wer Interesse an dem Beruf und noch Fragen rund um die Bewerbung und das Studium hat, kann sich gerne unter nachwuchsgewinnung@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de oder im Polizeikommissariat Stadthagen anmelden.

